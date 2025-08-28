Las obras de la A-68 cortan la N-232 a la altura de Mallén

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de construcción de la autovía del Ebro A-68 en el tramo entre Gallur y Mallén, en la provincia de Zaragoza. La obra en su totalidad cuenta con un presupuesto vigente de 63,56 millones de euros y tienen por objeto completar la citada autovía.

En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, el viernes 25 de julio se produjo el desvío del tráfico en la N-232, concretamente en el tramo entre los km 293,800 y 293,900 sentido Zaragoza, en el municipio de Mallén. Está previsto que la afectación del corte dure más de dos meses, previsiblemente hasta el martes 30 de septiembre.

La afectación consiste en la apertura de una salida provisional hacia el enlace Mallén Este para la circulación por la a-68 en sentido Zaragoza. Antes de la apertura del desvío, se llevarán a cabo los trabajos de señalización, balizamiento y defensas necesarios para la protección de los usuarios, todos ellos realizados en un tramo sin circulación de tráfico.