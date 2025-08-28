Oferta deportiva y de conciliación en Magallón para todas las edades

El verano en Magallón se ha caracterizado un año más por la amplia oferta de actividades de ocio, conciliación y deporte dirigidas a todas las edades y públicos. Durante el mes de julio, las familias han podido contar con las ya consolidadas colonias de verano, celebradas en el Complejo Deportivo Municipal, que han supuesto un importante apoyo para la conciliación familiar. A ello se han sumado los cursos de natación para los más pequeños, fomentando hábitos saludables desde la infancia.

Asimismo, el gimnasio municipal ha seguido ofreciendo sus servicios de manera continuada, tanto a los usuarios habituales como a quienes han aprovechado su estancia vacacional en el municipio.

Dentro de la programación deportiva, se han vuelto a impartir actividades de pádel y aquagym, siendo esta última la que ha registrado un mayor incremento de participación respecto al pasado año.

El Ayuntamiento de Magallón quiere agradecer a la Comarca del Campo de Borja su apoyo e implicación en estas iniciativas, que contribuyen a enriquecer la vida social y deportiva de la localidad.