De ‘No te olvides la toalla’ al corazón del Moncayo

La Ruta del Vino La Garnacha te invita a disfrutar de un domingo diferente con su Vermut Garnacha, una cita donde el vino, la música y el buen ambiente se dan la mano. El próximo 14 de septiembre el Auditorio Municipal de Borja será el escenario de la entrevista a Curro Fatás, que pondrá el toque especial a una jornada pensada para saborear y compartir.

Este evento está promovido por La Ruta de La Garnacha y cuenta con la colaboración de la Comarca Campo de Borja, la DO Campo de Borja, el Ayuntamiento de Borja, Mura Estudio y el Gobierno de Aragón. La cita comenzará a las 11.00 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas. Las plazas son limitadas y se pueden adquirir en la web www.larutadelagarnacha.

El Vermut Garnacha contará con un invitado especial: Curro Fatás, recordado por su paso por la mítica banda aragonesa Puturrú de Fuá y su inolvidable éxito veraniego No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Actualmente, Fatás regenta un encantador castillo convertido en alojamiento rural en Añón, un pintoresco pueblo al pie del Moncayo.

De la mano de la periodista borjana María Ángeles Martínez, los asistentes se acercarán a su trayectoria, anécdotas musicales y cómo ha pasado del ritmo de la música al sosiego de la vida rural. Una cita imprescindible para conocer a un artista único. Todo en torno a una charla amena y desenfadada.

Una eterna compañera

La garnacha, como eterna compañera, acompañará la entrevista. Será David Sanmartín y su equipo, vinoteca Buqué, quienes «nos darán la oportunidad de degustar tres vinos, junto con sus respectivas tapas, en un formato propio de terraza de bar, de pie y sobre mesas altas, aprendiendo así algo más sobre los vinos de la tierra, al mismo tiempo que descubrimos de Curro Fatás sus diversas facetas como profesional y, sobre todo, como persona».

La música será protagonista. Y es que el Vermut Garnacha es un concepto que recoge en un todo: los amigos, las copas de vino y la música. Curro Fatás y su guitarrista de cabecera Alonso Martínez, catedrático de guitarra de jazz del conservatorio de Pamplona, sumergirán a todos en toda una época ochentera con sus viejas canciones, versionadas, y otros éxitos de Puturrú de Fuá, además de nuevos temas.

La parte final del evento enoturístico estará protagonizado por el borjano Rafa Ayerbe. DJ con una larga y dilatada trayectoria después de trabajar durante más de 40 años en salas tan míticas como Network y Dangerous. «Rafa nos deleitará con los temas musicales más conocidos de aquellos grupos coetáneos a Puturrú de Fuá y que llenaron de emoción aquel verano del año 1983. El recuerdo está garantizado», admiten desde La Ruta .