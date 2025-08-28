El primer torneo local de pádel de Fréscano congrega a 45 parejas

Cuarenta y cinco parejas participaron en la segunda semana de julio en el primer Torneo local de pádel de Fréscano organizado por el ayuntamiento. Tras el torneo de pádel mixto del pasado año, jugadores de la Comarca Campo de Borja, así como de otras zonas próximas, se apuntaron para el torneo en el que se disputaron casi 50 partidos durante la semana. Las campeonas en categoría femenina fueron Patricia Lapuente y Pilar Cortés mientras que en 1º masculina, la pareja vencedora fue la conformada por Manu San Emeterio y Sergio Polo. En 2º masculina, los campeones fueron Daniel Sánchez e Ismael Zoultagüi, mientras que en 3º masculina, la victoria fue para Diego Sánchez y Manuel Val.

Patricia Lapuente y Pilar Cortés, campeonas en 1ª Femenina.

Desde el Ayuntamiento de Fréscano agradecieron la participación y preparan ya nuevos torneos. «La actividad en la pista es diaria desde que la abrimos el año pasado. El objetivo es consolidar este torneo como el mixto a nivel supracomarcal y que seamos una parada obligatoria para los torneos amateurs», indicó Jorge Callizo.

El concejal de Deportes hizo especial hincapié en agradecer la colaboración de los patrocinadores: «No es fácil siendo un primer torneo, pero la realidad es que han confiado en nosotros y el torneo ha sido posible gracias también a su participación ya que han hecho que los premios sean más suculentos para los participantes». El torneo estuvo patrocinado por 4Sport, Neumáticos Huecha, Club de Pádel Borja y Agustín Albacete SA.