Renovación del CRA y la escuela infantil de Magallón

En agosto, tanto el edificio de la Escuela Infantil Arco-Iris, que acoge la primera etapa educativa y el comedor escolar, como los tres edificios que conforman el CPI CRA La Huecha, han sido objeto de una completa renovación.

Los trabajos han consistido en la pintura integral de todas las instalaciones, así como en diversas actuaciones realizadas en carpintería, fontanería y electricidad, con el fin de que todo esté listo y en perfectas condiciones para el inicio del próximo curso escolar.

Hasta ahora, los centros presentaban una mezcla de colores. Por ello, se ha apostado por un estilo más uniforme y neutro, que contribuya a generar un ambiente de serenidad y favorezca el aprendizaje.

Además, se han atendido deficiencias en iluminación y conexiones, que dificultaban en ocasiones el desarrollo normal de las clases. Para ello, a final del curso pasado se solicitó a las direcciones de ambos centros un listado detallado de necesidades, las cuales se están solventando progresivamente según el grado de urgencia.

«Creemos firmemente que el complejo educativo debe estar acondicionado de acuerdo con las necesidades del alumnado y del profesorado, contando con unas instalaciones seguras y adaptadas a la realidad actual», señalan desde el Ayuntamiento de Magallón.