Tabuenca disfruta con ‘Nebulosa Alhambra’

Tabuenca vivió el viernes 8 de agosto una noche muy especial con la proyección en primicia de la película Nebulosa Alhambra, en el cine de verano del patio de las escuelas. La cita, a las 21.30h, reunió a numerosos vecinos que disfrutaron de una velada única al aire libre.

La película, dirigida por Nacho Chueca, tiene un vínculo muy especial con el pueblo, ya que fue parcialmente rodada en Tabuenca entre 2023 y 2024. Actualmente se encuentra en plena promoción en festivales, y la proyección en el municipio se convirtió en todo un acontecimiento.

El pase contó además con la presencia de la actriz protagonista Elisa Marinas, así como de los hermanos Jesús David y Eduardo Cuartero, vecinos de Tabuenca que participaron como improvisados actores, y de los productores Nacho Chueca y Carlos Barceló. Su asistencia permitió compartir anécdotas del rodaje y acercar aún más la película al público.

La afluencia fue muy numerosa y el ambiente fue inmejorable. Nebulosa Alhambra es una producción de Lippsync Medialab, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Grupo E2-IN2.