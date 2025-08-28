Unas tardes estivales llenas de creatividad

Durante todo el mes de julio, Tabuenca vivió unas tardes muy especiales con la iniciativa TabuencArte, una serie de talleres creativos pensados para todas las edades. Una vez por semana, vecinos y visitantes se dieron cita para disfrutar, aprender y dejar volar la imaginación en actividades tan originales como la creación de máscaras, la personalización de bolsas tote bag, la impresión solar o los divertidos pop ups.

Niños y adultos aprendieron juntos. | SERVICIO ESPECIAL

La respuesta fue magnífica: gran participación, ambiente cercano y unos resultados que sorprendieron por su calidad y creatividad. Niños, jóvenes y mayores compartieron mesa, pinceles y risas, demostrando que el arte tiene la capacidad de unir a toda la comunidad. TabuencArte se llevó a cabo de la mano de Mura Estudio Diseño Gráfico y la Comarca del Campo de Borja, que apostaron por acercar la cultura y la creatividad al pueblo.