Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘TABUENCARTE’

Unas tardes estivales llenas de creatividad

Los talleres creativos reunieron a mayores y pequeños que se dieron cita para disfrutar, aprender y dejar volar la imaginación. | SERVICIO ESPECIAL

Los talleres creativos reunieron a mayores y pequeños que se dieron cita para disfrutar, aprender y dejar volar la imaginación. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

TABUENCA

Durante todo el mes de julio, Tabuenca vivió unas tardes muy especiales con la iniciativa TabuencArte, una serie de talleres creativos pensados para todas las edades. Una vez por semana, vecinos y visitantes se dieron cita para disfrutar, aprender y dejar volar la imaginación en actividades tan originales como la creación de máscaras, la personalización de bolsas tote bag, la impresión solar o los divertidos pop ups.

Niños y adultos aprendieron juntos. | SERVICIO ESPECIAL

Niños y adultos aprendieron juntos. | SERVICIO ESPECIAL

La respuesta fue magnífica: gran participación, ambiente cercano y unos resultados que sorprendieron por su calidad y creatividad. Niños, jóvenes y mayores compartieron mesa, pinceles y risas, demostrando que el arte tiene la capacidad de unir a toda la comunidad. TabuencArte se llevó a cabo de la mano de Mura Estudio Diseño Gráfico y la Comarca del Campo de Borja, que apostaron por acercar la cultura y la creatividad al pueblo.

‘TabuencArte’ incluyó actividades como la creación de máscaras, la personalización de bolsas ‘tote bag’, la impresión solar o los divertidos ‘pop ups’. | SERVICIO ESPECIAL

‘TabuencArte’ incluyó actividades como la creación de máscaras, la personalización de bolsas ‘tote bag’, la impresión solar o los divertidos ‘pop ups’. | SERVICIO ESPECIAL

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
  2. Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
  3. Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
  4. Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
  5. La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
  6. Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
  7. La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”
  8. Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

Primera palabras de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Primera palabras de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Una nueva tecnología rompe los límites de lo real: permite recibir objetos físicos que provienen de la realidad virtual

Una nueva tecnología rompe los límites de lo real: permite recibir objetos físicos que provienen de la realidad virtual

La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios
Tracking Pixel Contents