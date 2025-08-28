Tradiciones e innovación se dan cita en Maleján

Maleján vivió un año más sus esperadas fiestas patronales en honor a Santa Bárbara con gran convivencia y participación del 1 al 6 de agosto.

Tradicional baile del paloteau.

El programa incluyó actos religiosos como la aurora y la solemne misa con procesión y muchísimas actividades populares, como almuerzos, concursos de guiñote y ranchos, espectáculos de jotas, el tradicional baile del Paloteau y baile del Roscón, encierros, conciertos y disco móviles.

El baile del roscón tuvo premio.

Desfile de modelos

Tras las fiestas, entre los eventos más destacados, la Asociación de Mujeres El Cerezo sorprendió con un desfile de modelos el 9 de agosto en el que las participantes lucieron vestidos confeccionados con materiales de la naturaleza. Flores, hojas, ramas y otros elementos se transformaron en creaciones únicas que recibieron la ovación del público. Esta iniciativa aportó un toque innovador uniendo arte, creatividad y un mensaje de conciencia ecológica, que poco a poco va transformándose en una nueva tradición.

Desde el consistorio destacan la implicación de todos los vecinos, «que con su entusiasmo mantienen vivas las tradiciones y refuerzan el espíritu comunitario que caracteriza a Maleján».