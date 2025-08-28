FIESTAS Y UN DESFILE SINGULAR
Tradiciones e innovación se dan cita en Maleján
LA CRÓNICA
Maleján vivió un año más sus esperadas fiestas patronales en honor a Santa Bárbara con gran convivencia y participación del 1 al 6 de agosto.
El programa incluyó actos religiosos como la aurora y la solemne misa con procesión y muchísimas actividades populares, como almuerzos, concursos de guiñote y ranchos, espectáculos de jotas, el tradicional baile del Paloteau y baile del Roscón, encierros, conciertos y disco móviles.
Desfile de modelos
Tras las fiestas, entre los eventos más destacados, la Asociación de Mujeres El Cerezo sorprendió con un desfile de modelos el 9 de agosto en el que las participantes lucieron vestidos confeccionados con materiales de la naturaleza. Flores, hojas, ramas y otros elementos se transformaron en creaciones únicas que recibieron la ovación del público. Esta iniciativa aportó un toque innovador uniendo arte, creatividad y un mensaje de conciencia ecológica, que poco a poco va transformándose en una nueva tradición.
Desde el consistorio destacan la implicación de todos los vecinos, «que con su entusiasmo mantienen vivas las tradiciones y refuerzan el espíritu comunitario que caracteriza a Maleján».
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza