Triunfo soriano en el frontón de Mallén

El frontón local albergó el sábado 26 de julio el esperado Torneo de Frontenis Villa de Mallén. Con la participación de 24 parejas, el evento reunió a jugadores locales, de la comarca y de diversas localidades como Soria, Castellón, Valencia, Pamplona y Zaragoza.

Los partidos se disputaron en dos frontones, Mallén y Agón, donde las parejas se dividieron en grupos para dar inicio a la fase de clasificación. A medida que avanzaba el torneo, la emoción creció y, a partir de los cuartos de final, la cita se trasladó exclusivamente al frontón de Mallén, donde se vivieron intensos enfrentamientos. El torneo no solo destacó por la calidad de los partidos, sino también por la gran afluencia de público, que disfrutó de un ambiente festivo y deportivo.

Los campeones fueron David Vinuesa y Diego Melguizo, de Soria, quienes se alzaron con el trofeo tras vencer en la gran final a la pareja formada por el jugador local Alberto Marco y Quim Mendiola, de Barcelona. Los semifinalistas, Andrés Huanca y Aitor Zurita, provenientes de Zaragoza, y la pareja local Marcos Dutor y Álvaro Pérez, también dejaron su huella en este emocionante torneo.

Con la mirada puesta en el próximo año, los organizadores y participantes esperan repetir la experiencia y seguir disfrutando del gran ambiente y la deportividad que caracterizan a este evento.