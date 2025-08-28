Los usuarios realizan un mural en Agón en torno a la igualdad

Usuarios y trabajadores del Centro Ocupacional Comarcal de Agón disfrutan de unas merecidas vacaciones tras un año lleno de actividad. La recta final del curso vino marcada por diferentes talleres, todos ellos enmarcados en el Plan de Atención a la Discapacidad y Promoción de la Igualdad de la Comarca de Campo de Borja.

Mural por la igualdad, ‘Aquí pintamos todos’, realizado en una de las fachadas del centro.

A finales de la primavera, los usuarios realizaron el mural por la igualdad Aquí pintamos todos, un mural realizado en colaboración con Mura Estudios, donde cada usuario plasmó un poco de todo el arte que lleva dentro en una de las fachadas del centro.

Asistieron a una charla sobre discapacidad impartida por Larisa Stan en Mallén.

Por otro lado, los usuarios asistieron a la charla sobre discapacidad que su ex-compañera y amiga Larisa Stan impartió en la biblioteca de Mallén. Allí relató en primera persona las dificultades a las que se enfrenta una persona con discapacidad visual en su día a día.

Los usuarios disfrutan de sus vacaciones.

El final de curso en Agón vino cargado de un montón de trabajo para los usuarios del centro. Numerosas asociaciones de la zona han requerido de estos para elaborar diferentes detalles: llaveros para el AMPA del CRA La Huecha, llaveros para las comuniones en Mallén o detalles personalizados para los profesores del IES Juan de Lanuza en Borja. Trabajos gracias a los cuales los usuarios del centro ven reconocido su esfuerzo y trabajo.

Llaveros realizados en el centro.

Cuando el verano llega a su fin, desde el Centro Ocupacional Comarcal se da cabida a actividades más lúdicas y recreativas. Los usuarios pueden disfrutar entonces de la piscina de verano de Agón. Y además, aprovechando las fiestas, asistir a los almuerzos populares organizados en el municipio. Ahora sí, toca descansar para recargar energía y volver en unos días con nuevos y diferentes proyectos.