Una visita privilegiada al Palacio de Bureta

La Asociación de Amas de Casa de Bureta invitó al resto de vecinos a visitar el Palacio. Todos tuvieron el privilegio de ver documentos desconocidos hasta la fecha. El consistorio recomienda visitarlo.

