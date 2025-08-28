Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve la campaña de recogida de gafas usadas al Campo de Borja

Durante los próximos meses se va a llevar a cabo una nueva campaña de recogida de gafas usadas en colaboración con los ayuntamientos de la Comarca de Campo de Borja, organizada por Ilumináfrica y Um Draiga. Las gafas irán destinadas a países en vías de desarrollo dónde operan estas asociaciones.

