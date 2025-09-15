Nueva edición de la Fiesta de la Vendimia de Borja, con un ojo puesto en los aranceles de Trump: "El vino es seña de identidad de Aragón"

Ainzón se ha vestido de gala este lunes para celebrar la trigésimo quinta edición de la Fiesta de la Vendimia de la DOP Campo de Borja, en un acto que ha reunido a más de 150 invitados entre autoridades, representantes del sector vitivinícola, vecinos y amantes de la garnacha. La jornada ha dado comienzo con la recepción oficial de autoridades e invitados en la plaza Mayor de Ainzón, donde se ha llevado a cabo la imposición de la banda a la Reina de la Vendimia, uno de los momentos más representativos y emotivos del programa.

Seguidamente, se ha celebrado la tradicional misa baturra en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Piedad, acompañada por la música y el folclore del grupo de jota Fuendejalón, antes de llegar al acto central de la jornada, la exaltación del vino y el simbólico pisado de las uvas en el polideportivo municipal de Ainzón. Así, con la extracción del primer mosto del año se ha dado la "bienvenida" a una nueva cosecha.

Entre las autoridades destacaba la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, la aragonesa Pilar Alegría, quien ha subrayado la importancia de la Formación Profesional para el sector, y de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha señalado que "el vino es una seña de identidad para Aragón". Tanto Alegría como Vaquero han hecho hincapié en la delicada situación del sector debido a la política arancelaria de Donald Trump, en un acto en el que también han estado presentes el consejero de Agricultura, Javier Rincón, y la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero.

Alegría ha reivindicado en la localidad el valor de la FP, desde un Ainzón donde Aragón fue "pionero" al poner en marcha hace más de veinte años ciclos de Formación Profesional ligados al vino y al sector agroalimentario, como el de Vitivinicultura. “Gracias a esta oferta de FP, muchos chicos y chicas pueden formarse cerca de su casa, sin necesidad de marcharse lejos, y las bodegas encuentran la gente preparada que necesitan”, ha defendido Alegría, que ha considerado que “así se cierra el círculo: si un joven estudia aquí, trabaja aquí y vive aquí, el pueblo sigue teniendo escuela, comercio y vida”.

En ese sentido, la ministra y portavoz del Gobierno central ha considerado que las bodegas y cooperativas de esta tierra han sabido "modernizarse, innovar y salir a buscar mercados más allá de sus fronteras", destacando especialmente su papel en EEUU, “país al cada año llegan millones de botellas del Campo de Borja”. Un mercado que, como ha recordado Alegría, está ahora en riesgo por la política arancelaria de Donald Trump: "Es una amenaza directa para nuestras exportaciones".

El otro gran reto del sector, según la también líder del PSOE aragonés, es el cambio climático, sumado al incremento de costes de producción y del descenso del consumo en los mercados más cercanos. Contra ello, ha aseverado que el Ejecutivo central, a través de la PAC, está apoyando la zona con la apuesta por la reestructuración de viñedos y diferentes inversiones en las bodegas.

Vaquero reivindica el sector

Por su parte, la vicepresidenta de la DGA ha afirmado que "el vino es una seña de identidad de Aragón y fuente de riqueza en el medio rural". En su intervención, ha ensalzado a las miles de familias que trabajan en los viñedos y las bodegas, haciendo posible con su labor que "el prestigio de nuestra comunidad alcance las cotas más elevadas gracias al aprecio que tienen los productos aragoneses y a su gran calidad".

Igualmente, Vaquero también ha hecho alusión a los momentos "complicados" en los que se encuentra el sector como consecuencia de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos. Una realidad ante la que el Ejecutivo aragonés ha actuado de manera "anticipada y decidida". Entre las diferentes iniciativas planteadas, ha citado los 9,8 millones de euros que el Gobierno de Aragón ha destinado en 2025 para las Denominaciones de Origen Protegidas. Una cifra que supone un 31% más que en 2023 y para la que se han triplicado los fondos propios que se aportan desde el Ejecutivo autonómico.

Otra de las líneas estratégicas de actuación para el sector del vino se encuentra recogida en el Plan de la Agroalimentación de Aragón 2025-2028. En él se contempla la nueva Campaña de Alimentos de Aragón, con una novedosa imagen y marca bajo el lema Aragón sabor de verdad.