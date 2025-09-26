fiestas en honor al Santo Cristo de la Capilla
Ainzón pone a prueba la diversión
la crónica
Las fiestas en honor al Santo Cristo de la Capilla de Ainzón comenzaron con un emotivo pregón a cargo de los churreros de Mallén que han desarrollado su actividad en el municipio durante muchos años.
Los actos religiosos, como los tradicionales rosarios y misas, estuvieron llenos de fieles que llegaron a rendir homenaje al patrón. Pero no solo la parte religiosa del programa fue un éxito, también el paloteado congregó a mucha gente que disfrutó de esta tradición arraigada en la villa zaragozana.
El día de la vendimia volvió a ser un día importante donde se celebra la fiesta del vino con el resto de los municipios de la Comarca Campo de Borja. Las vaquillas de la mañana fueron otro de los actos que hay que destacar, con una asistencia cada vez mayor año tras año. Este acto se ha convertido en uno de los más populares y divertidos de las fiestas.
También la comida popular resultó un gran éxito, con numerosos asistentes que disfrutaron de la convivencia entre vecinos y visitantes. Además, el buen tiempo acompañó los días de fiesta, lo que permitió que los actos al aire libre se pudieran desarrollar y la participación fuese masiva. Con todo ello, los festejos dedicados al Santo Cristo de la Capilla tuvieron una excelente acogida.
