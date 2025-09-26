ayudas de la dpz
Ainzón recibe 540.000 euros del Plan +Provincia
LA CRÓNICA
AINZÓN
El Ayuntamiento de Ainzón ha recibido una subvención de 540.000 euros de la Diputación de Zaragoza, en el marco del Plan +Provincia, para llevar a cabo varios proyectos de mejora en la localidad.
Los fondos serán destinados a la reurbanización del Paseo de Las Eras, a la que se destinarán 338.512 euros; a la ejecución de una acera en la margen izquierda de la A-1303, concretamente el tramo del puente sobre el río Huecha. (119.566 euros); así como a la reurbanización de la plaza de los Maestros (56.689 euros).
Esta inversión enmarcada dentro del Plan +Provincia refleja el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el desarrollo y la mejora de los municipios zaragozanos, entre ellos Ainzón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
- Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
- Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
- Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza