Ainzón recibe 540.000 euros del Plan +Provincia

El Ayuntamiento de Ainzón ha recibido una subvención de 540.000 euros de la Diputación de Zaragoza, en el marco del Plan +Provincia, para llevar a cabo varios proyectos de mejora en la localidad.

La reforma del Paseo de Las Eras recibirá 338.512 euros. | SERVICIO ESPECIAL

Los fondos serán destinados a la reurbanización del Paseo de Las Eras, a la que se destinarán 338.512 euros; a la ejecución de una acera en la margen izquierda de la A-1303, concretamente el tramo del puente sobre el río Huecha. (119.566 euros); así como a la reurbanización de la plaza de los Maestros (56.689 euros).

El consistorio reurbanizará la plaza de los Maestros. | SERVICIO ESPECIAL

Esta inversión enmarcada dentro del Plan +Provincia refleja el compromiso de la Diputación de Zaragoza con el desarrollo y la mejora de los municipios zaragozanos, entre ellos Ainzón.