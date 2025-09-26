Ainzón y Utebo estrechan lazos en torno a la música

Con el fin de acercar la música a los diferentes municipios de la provincia y fomentar el encuentro entre músicos, la Diputación de Zaragoza promueve cada año conciertos por todo el territorio.

El 20 de junio los músicos de Ainzón fueron recibidos en Utebo para compartir ratos de música y de convivencia. Ellos devolvieron la visita el pasado 7 de septiembre. Para la cita, la iglesia de Ainzón se llenó de público de todas las edades para disfrutar de un mediodía de música. Primero actúo la Agrupación Musical Santa Ana de Utebo con un variado repertorio en el que incluía tanto pasodobles o jotas como oberturas para banda o música disco. Por su parte, la Banda de Ainzón deleitó a los asistentes con temas de conocidos musicales como Los Miserables o Cruella de Vil, música del gran compositor de bandas Jacob de Haan, el swing de Ray Charles o el pasodoble Fiesta en Ainzón que anunciaba ya el preludio de las Fiestas de la Cruz.

Fue una bonita mañana en la que la iglesia de la localidad zaragozana no solo se llenó de vecinos y visitantes, sino de la magia que producen los sonidos acompasados en una acústica tan perfecta.