Angélica Morales y Julio Moro, deslumbran

Si todas las veladas en el Espacio Huecha tienen magia, la que tuvo lugar el 23 de agosto también, y mucha. Los artistas Angélica Morales e Indio Juan Moro llenaron este espacio cultural de Alberite de San Juan.

La escritora Angelica Morales y el fotógrafo Julio Moro estuvieron en Alberite de San Juan. | SERVICIO ESPECIAL

La escritora turolense, que fue presentada por Marta Domínguez, habló de su obra, de la literatura como principio de verdad y supervivencia, de la fuerza de la mujer, de la belleza frente al feísmo y la sinrazón del maltrato. Morales habló de su última novela Estás en mis ojos, del poemario Monopolios, reseñado por Marta, y terminó declamando versos dramatizados, dejando a todo el auditorio fascinado.

El anfitrión, Miguel Ángel Domínguez mostró a Angélica, como suele hacer con los poetas que pasan por su espacio, la carpeta con los dibujos a aguatinta inspirados en sus versos.

Exposición fotográfica

Por su parte, el fotógrafo Juan Moro contó que la exposición que ha traído al espacio forma parte del libro Gente de mal vivir, donde aparecen retratados con su objetivo 500 artistas o personalidades de la cultura aragonesa. En el Espacio Huecha de Alberite de San Juan ha expuesto retratos de amigos y amigas que han pasado por las salas, en su mayoría. Moro desveló cómo se ha ido gestando este gran trabajo que se ha extendido durante diez años y para el que ha disparado un total de 23.000 fotos.

Juan es un trabajador incansable, humano, capaz de hacer una radiografía y revelar el alma de sus retratados, su personalidad al natural mostrando las cicatrices, todo lo que tienen de verdad y belleza.

Para disfrutar aún más de esta cita social y cultural en Alberite, la familia Domínguez Alonso sirvió a los presentes un ágape con vino de la zona en el jardín, donde amenizó la noche el músico de Niños del Brasil Santi Rex, pinchando unos temas que crearon muy buen ambiente.