La Asociación Deportiva Mallén amplía la oferta de actividades

Coincidiendo con el curso escolar la Asociación Deportiva Mallén comienza sus actividades deportivas para la campaña 2025/2026 con gran asistencia en todos los cursos. La nueva temporada deportiva ofrece a los usuarios la posibilidad de practicar diferentes actividades dirigidas para todos los gustos. Como novedad, este curso se ha ampliado la oferta de Yoga con un grupo más, en horario de mañanas, para atender la demanda y facilitar la asistencia a los usuarios que trabajan a turnos.

La oferta de actividades para esta temporada para adultos es: Yoga (lunes y miércoles, a las 18.30 y 19.30 horas, y lunes y jueves, a las 11.30), Pilates (martes y jueves, a las 9.15), Aeróbic-Step-Jumping Fitness (lunes, miércoles y jueves, a las 20.30), Zumba (lunes y miércoles, a las 20.30), Entrenamiento de Fuerza-Coreofuncional (martes y jueves, a las 15.15), Circuito de Entrenamiento Funcional (lunes y miércoles, a las 19.30); Total Body (martes y jueves, a las 10.30) y Sala Gimnasio Musculación (de lunes a viernes mañanas, de 9.00 a 13.00, y tardes de 16.00 a 22.00, y sábados de 9.00 a 13.00 horas).

Para niños, hay Escuela de Fútbol sala, con cinco equipos: dos benjamines (2016 y 2017), Iniciación (2018), Preiniciación (2019) y Escuela (2020-2021). También Psicomotricidad para los más peques (lunes y viernes, de 16.00 y 17.00 horas), Patinaje en Línea (jueves, de 16.30), Gimnasia rítmica con entrenamientos (miércoles, viernes y sábados, por edades), Multideporte (martes y viernes, a las 18.00), Zumba Kids (martes y jueves, a las 16.00) y Pádel (miércoles, de 15.30 y 16.30 horas).