Avanzan las obras de la Casa de los Francés

Las obras de rehabilitación de la Casa de los Francés se han reanudado tras varios meses de paralización y avanzan de forma progresiva, mientras el interior del inmueble comienza a tomar forma. En el pleno municipal celebrado el pasado 15 de septiembre, el Ayuntamiento aprobó la habilitación del crédito necesario para garantizar la culminación del proyecto.

Borja contará con un nuevo referente cultural que rendirá homenaje a Baltasar González. | SERVICIO ESPECIAL

El edificio, de gran valor histórico y patrimonial, será reconvertido en la sede del Museo Baltasar González, un espacio cultural destinado a acoger obras de diferentes artistas con el objetivo de enriquecer la oferta cultural de Borja y su comarca.

El futuro museo rendirá homenaje al pintor borjano, considerado una de las figuras más representativas de la transición entre los siglos XIX y XX en Aragón.

Desde el Ayuntamiento se de Borja destaca que la intervención en la Casa de los Francés no solo permitirá preservar un inmueble emblemático, sino también dotar a la ciudad de un nuevo referente cultural y turístico.