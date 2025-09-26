El ayuntamiento destina 540.000 € a la mejora de calles y servicios

El Ayuntamiento de Magallón ha sido beneficiario de 540.000 euros dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza, una inversión que supondrá un importante impulso para la mejora de infraestructuras y servicios municipales.

La plaza La Dula estrenará nueva imagen . | SERVICIO ESPECIAL

Los fondos permitirán renovar calles, pavimentos y redes urbanas, con actuaciones destacadas en la calle Fernando Lázaro Carreter y la plaza La Dula, contribuyendo a modernizar y embellecer espacios clave del municipio. Asimismo, parte de la inversión se destinará a la renovación, ampliación y mejora del parque de maquinaria municipal, garantizando una gestión más eficiente de los servicios públicos.

Una de las novedades más relevantes será la digitalización del ciclo del agua, mediante la implantación de la telelectura de contadores. Esta tecnología permitirá un seguimiento preciso del consumo, la detección temprana de fugas y la reducción del agua no registrada, además de ofrecer datos en tiempo real del caudal de entrada y salida del municipio.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Magallón avanza hacia un modelo de municipio más sostenible, moderno y conectado, con una clara apuesta por la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.