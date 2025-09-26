‘Bengala y la maleta’, el 5 de octubre en el Centro de Ocio con entrada gratuita

El Centro de Ocio de Mallén será el escenario el próximo domingo 5 de octubre del espectáculo ‘Bengala y la maleta’ a cargo de la compañía Benga Teatro y Circo. Bengala es un clown de grandes y sencillas vivencias con las que le gusta aprender, descubrir y soñar. Él está muy contento porque tiene trabajo en el circo, ya que es el encargado de llevar las maletas y preparar el camerino de los artistas antes de que comience el espectáculo. Se trata de una cita familiar que dará comienzo a las 17.00 horas. La entrada al espectáculo es gratuita.