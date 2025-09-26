La biblioteca y el archivo incorporarán mejoras

El Ayuntamiento de Fuendejalón ha puesto en marcha un proyecto de renovación de la cubierta, sustitución de carpinterías exteriores e instalación de nueva iluminación en el edificio que alberga la biblioteca y el archivo municipal, ubicado en la céntrica calle Ramón y Cajal. Esta actuación responde a la necesidad de modernizar un inmueble con más de 40 años de antigüedad, garantizando su correcta conservación y mejorando notablemente su eficiencia energética y confort para los usuarios, destacan desde el consistorio.

Entre las principales intervenciones de esta fase se encuentran la renovación de la cubierta mediante limpieza y retejado para solucionar filtraciones y goteras; y la sustitución de las carpinterías exteriores, que pasarán de madera a PVC con rotura de puente térmico, mejorando el aislamiento acústico y térmico del edificio. La tercera de las intervenciones consiste en la instalación de nuevas luminarias LED en la fachada, en sustitución de los antiguos proyectores, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo eléctrico.

El presupuesto total de la actuación en el edificio asciende a 46.737 euros, con cargo a los presupuestos municipales de 2025 y presentado asimismo para cofinanciación dentro del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza.

Próxima intervención

Además, el Ayuntamiento de Fuendejalón anuncia que la siguiente intervención prevista en este edificio consistirá en la renovación de los baños de la planta baja y el acondicionamiento de la sala de exposiciones ubicada en la misma planta, completando así la puesta al día de este espacio cultural de referencia en el municipio.

Con esta inversión, el consistorio de Fuendejalón reafirma « nuestro compromiso con la conservación del patrimonio municipal, la mejora de los servicios públicos y la eficiencia energética en las instalaciones de uso cultural», reconocen.