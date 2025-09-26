PLAN + PROVINCIA DE LA DPZ
Borja destina 100.000 euros a parques y zonas infantiles
LA CRÓNICA
Borja afronta una importante remodelación de sus parques y espacios verdes gracias a una partida de 100.000 euros procedentes de los 1.200.000 euros que el municipio recibe dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza, dotado con un presupuesto global de 130 millones de euros para inversiones en todos los municipios de la provincia.
La actuación contempla la renovación de cuatro parques de la ciudad: el Parque de las Bodegas, el Parque José Antonio Labordeta, los Jardines de la Esperanza y el Parque Tres de Abril, situado en la urbanización Peñas de Herrera. Estos espacios serán objeto de mejoras en sus zonas verdes.
Además, se intervendrá en las áreas de juego infantil del Parque Tres de Abril, el Parque San Francisco y Vulcasacos, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros y modernos para los niños, adaptados a las necesidades actuales de las familias borjanas.
Aunque la mayor parte de la ayuda del Plan +Provincia recibida por Borja, un total de 1,12millones de euros, se destinará a la renovación de varias calles del municipio, el consistorio destaca que la inversión en parques constituye una mejora clave en la calidad de vida y en el disfrute de los vecinos.
Con esta intervención, se culmina otra fase de las actuaciones financiadas por el Plan + Provincia, continuando así con la estrategia de modernización de los espacios urbanos de la ciudad.
- Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
- Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
- Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
- Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza