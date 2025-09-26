Borja destina 100.000 euros a parques y zonas infantiles

Borja afronta una importante remodelación de sus parques y espacios verdes gracias a una partida de 100.000 euros procedentes de los 1.200.000 euros que el municipio recibe dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza, dotado con un presupuesto global de 130 millones de euros para inversiones en todos los municipios de la provincia.

Jardines de la Esperanza, otro de los escenarios de mejora. | SERVICIO ESPECIAL

La actuación contempla la renovación de cuatro parques de la ciudad: el Parque de las Bodegas, el Parque José Antonio Labordeta, los Jardines de la Esperanza y el Parque Tres de Abril, situado en la urbanización Peñas de Herrera. Estos espacios serán objeto de mejoras en sus zonas verdes.

Además, se intervendrá en las áreas de juego infantil del Parque Tres de Abril, el Parque San Francisco y Vulcasacos, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros y modernos para los niños, adaptados a las necesidades actuales de las familias borjanas.

Aunque la mayor parte de la ayuda del Plan +Provincia recibida por Borja, un total de 1,12millones de euros, se destinará a la renovación de varias calles del municipio, el consistorio destaca que la inversión en parques constituye una mejora clave en la calidad de vida y en el disfrute de los vecinos.

Con esta intervención, se culmina otra fase de las actuaciones financiadas por el Plan + Provincia, continuando así con la estrategia de modernización de los espacios urbanos de la ciudad.