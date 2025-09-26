Borja prepara las Jornadas de Canto Coral de Aragón

Borja se prepara para convertirse, un año más, en escenario de uno de los encuentros musicales más consolidados.Entre los días 25, 26 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, se celebrarán las XLIV Jornadas Internacionales de Canto Coral en Aragón Ciudad de Borja, una cita que reúne a coros y agrupaciones de diferentes procedencias en un marco cultural de gran tradición.

El certamen, que este año alcanza su 44ª edición, contará con una programación de alto nivel y un cartel artístico de gran proyección internacional.

En esta edición, la imagen oficial de las jornadas ha sido diseñada por Aarón Guerrero Lumbreras, quien ha tomado como base la obra Resurgiendo, de Alberto Pancorbo. La pieza, cedida por Gaudifond, aporta un valor añadido a la identidad visual del evento, vinculando la tradición coral con la creación artística contemporánea.

Organizadas con el apoyo del Ayuntamiento de Borja y diversas entidades culturales, las jornadas se han convertido en un referente musical en Aragón, atrayendo cada año a intérpretes, directores y amantes del canto coral que encuentran en la ciudad un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración artística.