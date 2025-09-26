ferias y fiestas de septiembre
Borja vuelve a convertirse en punto de encuentro festivo
LA CRÓNICA
Borja celebró del 19 al 25 de septiembre sus tradicionales Ferias y Fiestas. Durante los seis días, vecinos y visitantes disfrutaron de un amplio programa de actividades marcado por la música, la tradición y el ambiente festivo en las calles.
El Ayuntamiento de Borja dio un paso más en su apuesta por la participación ciudadana con la creación de una nueva comisión de fiestas, integrada por vecinos y vecinas de distintas edades y perfiles. La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Festejos, abrió un espacio de colaboración en el que la ciudadanía pudo aportar ideas y propuestas para enriquecer las celebraciones locales.
Fruto de este trabajo colectivo, la Comisión de Festejos diseñó un programa diverso que logró llegar a todos los públicos. De este modo, la experiencia ha demostrado que la implicación ciudadana no sólo revitaliza las tradiciones locales, sino que también fortalece el sentimiento de comunidad en Borja.
El calendario de fiestas incluyó conciertos, verbenas, espectáculos infantiles, competiciones deportivas y actos religiosos, consolidando así una de las celebraciones más esperadas del calendario local. Entre los eventos más destacados figuró la feria de ganado, celebrada el domingo 21 de septiembre, que reunió a ganaderos y público de toda la comarca, recordando la importancia histórica de este encuentro.
Las fiestas se cerraron con gran participación y un balance muy positivo. Un año más, Borja volvió a convertirse en punto de encuentro y de celebración para vecinos y visitantes. «La respuesta de todos ha sido extraordinaria con una participación masiva en todos los actos. Hay que agradecer a todos los que hacen posible las fiestas, desde las comisiones de Festejos y Taurina hasta los cocineros del mercado», destacó el alcalde, Eduardo Arilla.
