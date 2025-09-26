Borja vuelve a convertirse en punto de encuentro festivo

Borja celebró del 19 al 25 de septiembre sus tradicionales Ferias y Fiestas. Durante los seis días, vecinos y visitantes disfrutaron de un amplio programa de actividades marcado por la música, la tradición y el ambiente festivo en las calles.

La Coral Vientos del Pueblo fue este año la pregonera. | SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de Borja dio un paso más en su apuesta por la participación ciudadana con la creación de una nueva comisión de fiestas, integrada por vecinos y vecinas de distintas edades y perfiles. La iniciativa, impulsada conjuntamente por la Concejalía de Juventud y la Concejalía de Festejos, abrió un espacio de colaboración en el que la ciudadanía pudo aportar ideas y propuestas para enriquecer las celebraciones locales.

Tradición, música y mucho ambiente en las calles. | SERVICIO ESPECIAL

Fruto de este trabajo colectivo, la Comisión de Festejos diseñó un programa diverso que logró llegar a todos los públicos. De este modo, la experiencia ha demostrado que la implicación ciudadana no sólo revitaliza las tradiciones locales, sino que también fortalece el sentimiento de comunidad en Borja.

Los gigantes no faltaron a la cita de septiembre. | SERVICIO ESPECIAL

El calendario de fiestas incluyó conciertos, verbenas, espectáculos infantiles, competiciones deportivas y actos religiosos, consolidando así una de las celebraciones más esperadas del calendario local. Entre los eventos más destacados figuró la feria de ganado, celebrada el domingo 21 de septiembre, que reunió a ganaderos y público de toda la comarca, recordando la importancia histórica de este encuentro.

El alcalde Eduardo Arilla, en el centro, con los ganadores del concurso de ranchos. | SERVICIO ESPECIAL

Las fiestas se cerraron con gran participación y un balance muy positivo. Un año más, Borja volvió a convertirse en punto de encuentro y de celebración para vecinos y visitantes. «La respuesta de todos ha sido extraordinaria con una participación masiva en todos los actos. Hay que agradecer a todos los que hacen posible las fiestas, desde las comisiones de Festejos y Taurina hasta los cocineros del mercado», destacó el alcalde, Eduardo Arilla.