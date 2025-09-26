Bulbuente, en el Veruela Festival

El Paloteao de Bulbuente bailará el próximo sábado 27 de septiembre en el Monasterio de Veruela dentro de la Muestra de Dances y Tradiciones del Moncayo enmarcada en la programación Veruela Estival, organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza.

Además de Bulbuente, la cita que comenzará a las 11.30 horas contará con las actuaciones de los grupos de Ainzón, Albeta, Añón de Moncayo y Borja. Veruela Estival engloba además el ya consolidado festival de música Veruela Verano y propuestas de distintas disciplinas, desde la música, las artes escénicas y el arte contemporáneo hasta teatro infantil.