ACTUACIÓN DEL PALOTEAO

Bulbuente, en el Veruela Festival

LA CRÓNICA

BULBUENTE

El Paloteao de Bulbuente bailará el próximo sábado 27 de septiembre en el Monasterio de Veruela dentro de la Muestra de Dances y Tradiciones del Moncayo enmarcada en la programación Veruela Estival, organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza.

Además de Bulbuente, la cita que comenzará a las 11.30 horas contará con las actuaciones de los grupos de Ainzón, Albeta, Añón de Moncayo y Borja. Veruela Estival engloba además el ya consolidado festival de música Veruela Verano y propuestas de distintas disciplinas, desde la música, las artes escénicas y el arte contemporáneo hasta teatro infantil.

