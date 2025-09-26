La casa de cultura se convierte en un espacio formativo y de encuentro

El Ayuntamiento de Fuendejalón continúa con el objetivo de promover el uso de la casa de cultura como un espacio cultural y de encuentro de los vecinos del municipio. Por ello, sigue apostando por la Educación Permanente de Adultos, una puerta abierta hacia el aprendizaje y la cultura, a través de diversos e interesantes cursos formativos y talleres, dirigidos a distintos sectores de la población. Con ellos también se intenta atender a los colectivos en desigualdad (inmigrantes, jóvenes sin empleo, personas mayores) y fomentar el trabajo formativo con mujeres, que se ha convertido en una alternativa real de ocio para este sector.

Muchos son los usuarios que acuden semanalmente a la Casa de Cultura. Actualmente el Aula de Adultos cuenta con 50 personas matriculadas, algunas de ellas asisten a las clases para recordar conceptos olvidados, repasar cuentas y ortografía, ejercitar la memoria, compartir pareceres, etc. Es una vuelta a la escuela que les gusta y les motiva. Así se han creado dos grupos de Memoria, ambos de 16.00 a 18.00 horas, los martes en el Aula y los miércoles en el Hogar del Jubilado. Y un taller de lengua, los martes de 18.00 a 20.00 horas. Las clases de español para inmigrantes son los lunes de 18.00 a 20.00

Biblioteca municipal

Otras personas compatibilizan su trabajo con la casa y van al aula como estímulo para la lectura. La Biblioteca Municipal ha establecido el horario de invierno los lunes de 12.00 a 13.00 horas, los miércoles de 18.00 a 20.00 y los viernes de 15.00 a 17.00 horas. El Club de lectura del Aula cumple su quinto año y sigue con el mismo entusiasmo, compartiendo la afición por los libros y el placer de la lectura y de una buena conversación, y se reúne un jueves al mes, de 19.00 a 20.00 horas. Además, se van a programar una serie de sesiones para recuperar la historia local e iniciar rutas saludables para conocer nuestro entorno. El lunes 29 de septiembre tendrá lugar la quinta ruta, una andada al punto geodésico de la sierra y en la que se espera mucha respuesta.

Otro grupo se acerca al mundo de los ordenadores, para aprender el manejo del teclado y porque les interesa actualizarse en las nuevas tecnologías de la informática, los lunes de 16.00 a 18.00 horas. Y se interesan por el Aula Mentor, un programa del Ministerio de Educación con una oferta de más de 100 cursos online de cara a la empleabilidad, los miércoles de 18.00 a 20.00.

Taller de lectura infantil

También son asiduos a la Casa de Cultura los niños y niñas en edad escolar, que acuden al Taller-Club de lectura infantil, desde el que se fomenta el uso de la biblioteca. El taller se ha vuelto a ofertar los jueves en tres sesiones, de 16.00 a 17.00 horas para 1º y 2º de Primaria, de 17.00 a 18.00 para 3º y 4º, y de 18.00 a 19.00 para 5º y 6º, con el mismo objetivo, disfrutar de esta cita semanal donde se leen cuentos, se habla de libros y autores, y donde se fomenta la creatividad e imaginación, para colorear, contar, crear y compartir juntos.

Así , la Casa de Cultura cumple un papel fundamental en la vida sociocultural del municipio, apuntarse tanto a las clases de adultos como a las actividades infantiles es una buena alternativa para aprender, actualizarse y cubrir el tiempo de ocio de los fuendejaloneros de manera lúdica y educativa.