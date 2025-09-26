Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

bulbuente

El centro de día se llena de magia

El centro de día se llena de magia

El centro de día se llena de magia

El centro de día de Bulbuente acogió el sábado 20 de septiembre una actuación del mago David Navares, una actividad enmarcada dentro de la programación cultural de la Comarca Campo de Borja y en la que colaboró el consistorio de la localidad. Los vecinos disfrutaron de una entretenida y participativa tarde de magia.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents