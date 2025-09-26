Cinco nuevos trabajadores para los servicios municipales

El Ayuntamiento de Magallón ha dado un paso importante para mejorar la calidad de sus servicios municipales gracias a las ayudas del Programa Jovem y Emple-AR del Gobierno de Aragón. A través de estas subvenciones, se han contratado cinco trabajadores desempleados que durante los próximos nueve meses reforzarán áreas esenciales para el municipio, especialmente en limpieza viaria y jardinería.

Las actuaciones previstas abarcan desde la protección y mantenimiento de zonas naturales hasta la mejora de infraestructuras de titularidad pública. En particular, se intervendrá en espacios tan significativos como el Parque de La Vía y su zona aneja —ubicada en el acceso al municipio por el lado Este—, el Parque del Reino de Aragón y las riberas del Río Huecha, uno de los entornos naturales más emblemáticos de Magallón.

El consistorio destaca que esta medida no solo permitirá mantener y embellecer los espacios públicos, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos al ofrecer unos servicios municipales más completos y eficientes.

Con esta iniciativa, Magallón avanza en su compromiso de fomentar el empleo local y cuidar su entorno urbano y natural, convirtiendo cada mejora en una oportunidad para seguir creciendo como municipio.