ayudas de la DGA
Cinco nuevos trabajadores para los servicios municipales
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Magallón ha dado un paso importante para mejorar la calidad de sus servicios municipales gracias a las ayudas del Programa Jovem y Emple-AR del Gobierno de Aragón. A través de estas subvenciones, se han contratado cinco trabajadores desempleados que durante los próximos nueve meses reforzarán áreas esenciales para el municipio, especialmente en limpieza viaria y jardinería.
Las actuaciones previstas abarcan desde la protección y mantenimiento de zonas naturales hasta la mejora de infraestructuras de titularidad pública. En particular, se intervendrá en espacios tan significativos como el Parque de La Vía y su zona aneja —ubicada en el acceso al municipio por el lado Este—, el Parque del Reino de Aragón y las riberas del Río Huecha, uno de los entornos naturales más emblemáticos de Magallón.
El consistorio destaca que esta medida no solo permitirá mantener y embellecer los espacios públicos, sino que también contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos al ofrecer unos servicios municipales más completos y eficientes.
Con esta iniciativa, Magallón avanza en su compromiso de fomentar el empleo local y cuidar su entorno urbano y natural, convirtiendo cada mejora en una oportunidad para seguir creciendo como municipio.
