INSCRIPCIÓN ABIERTA
Clases de baile moderno para jóvenes, una nueva actividad
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Magallón pone en marcha una nueva actividad cultural y deportiva dirigida a los más pequeños: las clases de baile moderno para niños y niñas de 4 a 13 años, que se desarrollarán durante el curso 2025-2026 en la Sala Ujoma. El objetivo es ofrecer a los más jóvenes una oportunidad para divertirse, aprender y expresarse a través de la música y el movimiento, sin necesidad de experiencia previa.
Las inscripciones ya pueden realizarse en las oficinas municipales, en un primer sondeo que servirá para organizar los grupos y ratios. Posteriormente se informará de manera detallada sobre cuotas y formalización de inscripciones.
Desde el consistorio de Magallón destacan que esta nueva iniciativa dirigida a los jóvenes busca fomentar el deporte, la creatividad y la vida saludable en un ambiente lúdico y participativo. «Queremos que nuestros niños y niñas disfruten del baile como una forma de expresión, convivencia y diversión», señalan.
