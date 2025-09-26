CLASES DE INSTRUMENTO
Comienza el curso en la Agrupación Santa Cecilia
LA CRÓNICA
MALLÉN
En 2026 se cumplirá el 35 aniversario de la creación de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén, que continúa trabajando la educación musical en el municipio y potenciar el crecimiento de la escuela de música y la consolidación de la banda de música. Comienza un nuevo curso para todas las edades y niveles, con clases personalizadas y con horarios flexibles.
Hay mucho dónde elegir. Clases de flauta, requinto, clarinete, saxofón, percusión, bombardino, fiscorno, tuba, trombón, guitarra clásica y eléctrica y piano. Hay descuentos especiales para familias numerosas, monoparentales y socios del AMPA Manlia. Para más información pueden escribir al correo bandasantaceciliamallen@gmail.com.
