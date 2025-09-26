El Ayuntamiento de Borjaa eligió este año la Coral Vientos del Pueblo como pregonera de sus Ferias y Fiestas de septiembre, un reconocimiento a la extensa trayectoria de la formación y al legado cultural que ha dejado en varias generaciones de borjanos y borjanas.

La Coral Vientos del Pueblo, pregonera

El pregón, que marcó el comienzo oficial de las celebraciones, tuvo un carácter especial al estar protagonizado por una agrupación que lleva seis décadas llenando de música escenarios locales, autononómicos e internacionales. Fundada en 1965, la coral ha mantenido una actividad ininterrumpida y se ha consolidado como un referente en la vida cultural de la ciudad, transmitiendo pasión por el canto coral y fomentando la convivencia a través de la música.

Este 2025 es, además, un año de conmemoración: la Coral Vientos del Pueblo celebra su 60 aniversario, una fecha señalada que recuerda no solo sus inicios y su evolución artística, sino también el compromiso de todas las personas que han formado parte de sus filas a lo largo del tiempo. Con motivo de estos 60 años, la agrupación ha presentado un logotipo conmemorativo diseñado por Aarón Guerrero Lumbreras.

La elección de la Coral Vientos del Pueblo como pregonera no sólo ensalza su aportación artística, sino que simboliza el reconocimiento de Borja a una institución cultural que ha sabido mantenerse viva y en constante evolución durante seis décadas.