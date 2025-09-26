RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA Y LEGADO
La Coral Vientos del Pueblo, pregonera
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Borjaa eligió este año la Coral Vientos del Pueblo como pregonera de sus Ferias y Fiestas de septiembre, un reconocimiento a la extensa trayectoria de la formación y al legado cultural que ha dejado en varias generaciones de borjanos y borjanas.
El pregón, que marcó el comienzo oficial de las celebraciones, tuvo un carácter especial al estar protagonizado por una agrupación que lleva seis décadas llenando de música escenarios locales, autononómicos e internacionales. Fundada en 1965, la coral ha mantenido una actividad ininterrumpida y se ha consolidado como un referente en la vida cultural de la ciudad, transmitiendo pasión por el canto coral y fomentando la convivencia a través de la música.
Este 2025 es, además, un año de conmemoración: la Coral Vientos del Pueblo celebra su 60 aniversario, una fecha señalada que recuerda no solo sus inicios y su evolución artística, sino también el compromiso de todas las personas que han formado parte de sus filas a lo largo del tiempo. Con motivo de estos 60 años, la agrupación ha presentado un logotipo conmemorativo diseñado por Aarón Guerrero Lumbreras.
La elección de la Coral Vientos del Pueblo como pregonera no sólo ensalza su aportación artística, sino que simboliza el reconocimiento de Borja a una institución cultural que ha sabido mantenerse viva y en constante evolución durante seis décadas.
- Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
- Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
- Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
- Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza