Cruz Roja Borja y La Ruta impulsan un taller para combatir la soledad

En el marco del programa Enred@te de Cruz Roja Borja, orientado a prevenir y paliar la soledad no deseada de las personas mayores, se presenta el taller de reminiscencia Ayer y hoy, memoria de mi comarca, una propuesta innovadora desarrollada en colaboración con la Asociación para la Promoción Turística de La Ruta del Vino de La Garnacha. El primer taller tendrá lugar el martes 14 de octubre en Tabuenca.

Este taller, basado en la evocación de recuerdos mediante fotografías antiguas y grabaciones de la tradición oral de las comarcas Campo de Borja y Tarazona y el Moncayo, busca estimular emocional y cognitivamente a los participantes, reforzando su autoestima, identidad personal y sentimiento de pertenencia al territorio. Una actividad que, más allá de lo terapéutico, se convierte en una experiencia de comunidad, reconocimiento y escucha.

Desde Cruz Roja Borja se destaca la necesidad de promover espacios significativos para las personas mayores, generando vínculos intergeneracionales y combatiendo el aislamiento social con propuestas que les devuelvan protagonismo y valor dentro de la sociedad.

La cultura del vino en los mayores

Por su parte, La Ruta del Vino de La Garnacha, dentro de su programa de voluntariado y su línea de compromiso social con el territorio, aporta a este taller no solo medios técnicos y materiales, sino también un valioso archivo fotográfico y sonoro que documenta el patrimonio material e inmaterial de la comarca. La cultura del vino, eje identitario del destino, tendrá un peso específico en esta actividad, contribuyendo así al proceso de recuperación y conservación que La Ruta viene impulsando, especialmente en lo relativo a las bodegas en cerro o cuevas vinarias, elementos emblemáticos del paisaje cultural local declarado de Interés Turístico de Aragón desde el pasado año 2015.

Estas bodegas tradicionales, muchas de ellas en desuso y abandono, se reivindican ahora como espacios vivos, cargados de memoria y potencial para el desarrollo turístico y social. De hecho, el taller se desarrollará preferentemente en una de estas bodegas, evocando en los participantes recuerdos ligados a la infancia, a las fiestas, al trabajo colectivo y a la transmisión oral de costumbres que forman parte del alma de nuestros pueblos. La sesión en Tabuenca finalizará con una copa de vino y un brindis simbólico que sellará este encuentro entre generaciones, entre el pasado y el presente, como un regalo para la comarca y sus gentes.