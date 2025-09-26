Descubren una pintura mural romana única en Hispania

Borja ha vuelto a convertirse en epicentro del interés arqueológico tras el hallazgo de una pintura mural romana en el yacimiento de El Pedernal de Bursao. La pieza, datada en el siglo II dC y decorada con lanzas, constituye un ejemplo único en Hispania y podría no tener apenas paralelos dentro del Imperio Romano, según apuntan los primeros análisis.

El equipo arqueológico no descarta que este espacio tuviera relación con el ámbito militar. | SERVICIO ESPECIAL

La pintura, de casi cinco metros de longitud y más de dos de altura, se ha conservado en un notable estado y formaba parte de un complejo arquitectónico aún en fase de estudio. Los especialistas no descartan que este espacio tuviera relación con el ámbito militar, dada la iconografía y las características de la estructura.

Pintura mural romana descubierta en Borja. | S.E.

El descubrimiento ha sido posible gracias a la labor de la empresa Arqueoguti, bajo la dirección de Francisco Gutiérrez, y cuenta con la colaboración de la profesora e investigadora Lara Iñíguez Berrozpe, de la Universidad de Zaragoza. Iñíguez, experta en pintura mural romana, dirige además el proyecto Pictor III, dedicado al análisis de la decoración del siglo II en el norte de la provincia Tarraconensis.

Desde el Ayuntamiento de Borja se ha destacado la relevancia de este hallazgo y se ha reafirmado el compromiso con las excavaciones, que continúan recibiendo apoyo económico tanto con financiación municipal como con fondos propios.

Este tipo de actuaciones refuerzan el valor de nuestro patrimonio y sitúan a Borja en el mapa de la arqueología europea.