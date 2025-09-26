El edificio multiusos albergará una lavandería municipal

El Ayuntamiento de Fuendejalón continúa ampliando los servicios públicos a disposición de sus vecinos con la creación e instalación de un servicio de lavandería municipal, que estará ubicado en el edificio multiusos de la calle Constitución 2.

La nueva lavandería contará con acceso directo desde el vial y estará equipada con una lavadora y secadora de gran capacidad, ofreciendo a los vecinos un servicio moderno, cómodo y accesible. La gestión del mismo se realizará de forma autónoma, lo que permitirá un uso sencillo y flexible por parte de la ciudadanía.

La intervención, incluida en los Presupuestos Generales del ejercicio 2025, se encuentra en su fase final y se prevé que entre en funcionamiento en el mes de octubre. El emplazamiento elegido responde al objetivo de aprovechar al máximo los recursos municipales, ya que el edificio cuenta con una instalación fotovoltaica, la cual suministrará energía al nuevo servicio. De esta manera, el consistorio refuerza su compromiso con el aprovechamiento de las energías renovables y la sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Fuendejalón continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras municipales, ampliando la oferta de servicios disponibles y apostando por un modelo de gestión eficiente y respetuoso con el medio ambiente.