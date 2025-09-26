Finaliza la mejora de la fuente y su entorno

El Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón ha acometido la remodelación de la fuente y su entorno con fondos propios. Los trabajos han consistido en el acondicionamiento de la zona, la instalación de jardineras con traviesas y flores, así como el pintado de la fuente. Este es un espacio en el que los vecinos se reúnen para merendar o cenar o cuando hace buen tiempo para descansar, siendo un lugar de encuentro de familias y amigos. Esta actuación se ha ejecutado en dos fases: la primera de ellas a principios del verano centrada en el entorno y una seguda fase a mediados de septiembre en la fuente.