Fréscano ultima sus fiestas en honor ala Virgen del Pilar

Cuenta atrás en Fréscano para la celebración de sus fiestas mayores en honor a la Virgen del Pilar.

El pistoletazo de salida será el jueves día 9 de octubre y se prolongarán hasta el lunes, 13 de octubre. Desde la Comisión de Fiestas con apoyo del ayuntamiento se han preparado actividades para todas las edades con encuentros vecinales, comidas populares, conciertos y festejos taurinos. El día grande, el domingo 12 de octubre, día del Pilar, estará marcado por la tradicional procesión, ofrenda y misa en honor a la patrona.

El concejal de Fiestas, Jorge Callizo, destaca la variedad musical que se ofrecerán en los conciertos organizados. Además, agradece la implicación de los vecinos tanto de la Comisión como las peñas del municipio. Callizo anima a los vecinos de las localidades cercanas a que participen en los diferentes actos programados.

Fréscano ya huele a fiestas mayores, que darán el pistoletazo de salida el jueves 9 de octubre. A última hora de la tarde, se hará la imposición de cachirulos a dos niños del municipio nacidos el pasado año, así como la entrega de platos a una pareja de Fréscano para celebrar sus bodas de oro. Posteriormente, pregón a cargo de la peña La Refoya en honor a su 20 aniversario desde su fundación. El estreno se completará con cena popular en el pabellón y la actuación de la Banda Baffin. Este grupo de indie-pop-rock de Zaragoza ofrecerá un concierto más bien moderno destinado para gente joven y de mediana edad. «Queremos traer el ambiente de los festivales de música que se organizan por España por lo que invitamos a los vecinos a que se disfracen de «festivaleros» extravagantes», apunta Callizo.

El viernes festivo comenzará con un almuerzo popular ofrecido por el chef Jaime y tendrá lugar la primera sesión matutina de vacas a partir de las 11.30 horas por las calles para trasladarse luego a la plaza. A reponer fuerzas con una comida popular y café-concierto para amenizar la tarde a cargo del grupo Los Chalanes de Illueca. «Es un grupo de rumbas y flamenco que traen este estilo de música con canciones que todos hemos bailado seguro», resume el concejal de Fiestas. Mientras tanto, para los más pequeños, hinchables y merienda y se completa la jornada con un tardeo remember con un Dj en la plaza de la Iglesia y plaza del Ganado. «Esperamos que el tiempo nos lo permita y podamos llevar la música y el ambiente a las calles más céntricas del pueblo». El día lo completa una disco móvil hasta que el cuerpo aguante.

Habrá un nuevo almuerzo popular para estrenar el viernes gracias al equipo de Fréscano de fútbol sala y dos sesiones de vacas, una de mañana y otra de tarde. Mientras a descansar y coger fuerzas para el recorrido de peñas con la charanga a última hora de la tarde. «Es un evento muy esperado por los jóvenes, se recorre el pueblo yendo a los locales de las peñas ya que participan casi la totalidad de ellas dónde dan comida y bebida». Muchos vecinos empalmarán este recorrido con la disco móvil.

El domingo, 12 de octubre, día del Pilar, será la jornada grande y solemne en Fréscano. Comenzará con la diana que avisará de la procesión, ofrenda y misa en honor a la Virgen del Pilar prevista para las 12.00 horas. Los frescaneros lucirán sus mejores galas para este día. «Es una ofrenda más humilde que la de Zaragoza, pero con más pasión y sentimiento por parte de los vecinos». Día de vermú largo para preparar la tarde con atracciones e hinchables para los más pequeños.

A partir de las 19.00 horas será un concierto muy esperado de un grupo que repite en Fréscano: Los vespinos. «Es un grupo de versiones desde los años 80 hasta la actualidad que gustaron mucho el año pasado con Los Mirindas y por eso los volvemos a traer». A las 00.00 horas, llegará uno de los festejos taurinos más esperados como es el toro de ronda. «Con los festejos ponemos en valor las dos grandes ganaderías que tenemos en Fréscano que llevan el nombre de nuestro pueblo por toda la geografía aragonesa pero también española», se muestra orgulloso el concejal.

Tras el día fuerte, Fréscano despedirá sus fiestas el lunes 13 de octubre con misa y dos nuevas sesiones de vacas por la mañana y por la tarde. El broche de oro será a las 20.30 horas con la traca de fin de fiestas que pondrá el punto y final a las fiestas del Pilar 2025. Jorge Callizo hace un llamamiento al buen comportamiento de vecinos y visitantes para que sean unos días para disfrutar en familia y amigos. «Todos trabajamos durante todo el año cargados de responsabilidades para poder disfrutar unos días de nuestras fiestas con moderación pero con todas las ganas de pasarlo bien», afirma el concejal.