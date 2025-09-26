FERIA CONSOLIDADA
Fuendejalón D’ Vinos vuelve a poner en valor el patrimonio vitivinícola
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Fuendejalón quiere expresar su agradecimiento a todas las personas que participaron y acompañaron en Fuendejalón d’ Vinos, celebrado en la localidad. La cita reunió a vecinos, visitantes y amantes del vino en una jornada en la que se puso en valor la riqueza vitivinícola del municipio y el esfuerzo de sus bodegas y cooperativas.
Gracias a la gran acogida y a la implicación de todos los asistentes, Fuendejalón de Vinos se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para disfrutar, compartir y difundir la cultura del vino aragonés. «Desde el consistorio reiteramos nuestro reconocimiento a bodegas, colaboradores y voluntarios, así como a todos los vecinos y visitantes que hicieron posible el éxito de este encuentro», destacan desde el Ayuntamiento de Fuendejalón.
