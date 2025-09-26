Fuendejalón invierte en espacios urbanos

Fuendejalón invertirá 540.000 euros del Plan +Provincia en mejoras urbanas, espacios públicos y vivienda municipal. El Ayuntamiento de Fuendejalón ha aprobado el destino de los fondos asignados dentro del Plan de la Diputación de Zaragoza, que para el municipio superan el medio millón de euros.

Estas inversiones, que tienen como objetivo mejorar los servicios e infraestructuras locales, se centrarán en tres actuaciones principales. Por un lado, la renovación integral de la calle La Soledad y prolongación de la calle La Virgen. La intervención en la calle La Soledad resulta prioritaria debido al grave deterioro de los desagües fecales existentes, que presentan problemas de funcionamiento y riesgo de filtraciones. La obra permitirá sustituir y modernizar toda la red de desagües, garantizando un servicio eficaz y seguro, además de mejorar el pavimento y la accesibilidad.

Además se acondicionará y mejorará el vallado perimetral del parque municipal, reforzando la seguridad y la conservación de este espacio público de encuentro vecinal.

La tercera actuación se centra en la construcción de cuatro viviendas municipales destinadas al alquiler, una medida orientada a favorecer el acceso a la vivienda y contribuir a la fijación de población en el municipio.

Con estas inversiones, el Ayuntamiento de Fuendejalón no solo moderniza infraestructuras urbanas, sino que también asegura el correcto funcionamiento de los servicios básicos, mejora los espacios públicos y apuesta por nuevas soluciones residenciales. Todo ello en línea con los objetivos del Plan +Provincia, centrados en la lucha contra la despoblación y la adaptación al cambio climático.