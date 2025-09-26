Gran recital de Joxé Benantzi

Regresan las Jornadas de Órgano de la Diputación de Zaragoza. En la XLIII edición, Mallén ha sido uno de los 12 municipios de la provincia dondes se desarrolla. Organizados por la institución provincial, son conciertos de primer nivel que los aficionados a este instrumento músical pueden disfrutar del 18 al 28 de septiembre en Las citas en Mallén, Muel, Trasobares, La Almunia, Brea, Tarazona, Tobed, Zuera, Ejea, Caspe, Épila y Zaragoza.

El ciclo comenzó el jueves con un recital en Zaragoza, en la iglesia Santa Isabel de Portugal de Portugal. Mallén tomó el testigo el sábado 20 en la iglesia parroquial con el concierto de Joxé Benantzi Bilbao, organista formado con profesores como Esteban Elizondo, Montserrat Torrent, Brett Leighton, Javier Artigas, Alberto Blancafort, Michael Radulescu y André Isoir, entre otros.

Benantzi Bilbao tiene en su haber el premio de honor fin de carrera del Conservatorio Superior de Música de San Sebastián en la especialidad de órgano, premio de honor fin de carrera del conservatorio superior de Murcia en clavicémbalo y el premio Andrés Segovia de Música en Compostela. Ha realizado diversas grabaciones discográficas e interpretado junto a grandes maestros. También ha asesorado en restauraciones de órganos y dirigido diferentes festivales de música, compaginando conciertos con docencia.