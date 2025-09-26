Homenaje a María Domínguez, símbolo de igualdad

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reivindicó el sábado de 6 de septiembre en Fuendejalón la figura de la maestra y primera alcaldesa democrática de España María Domínguez (Pozuelo de Aragón, 1882-Fuendejalón, 1936). Lo hizo durante el acto de reinauguración de la Casa Consistorial del municipio aragonés.

Alegría recordó que Domínguez, alcaldesa de Gallur de 1932 a 1933, fue «una mujer de pueblo, esforzada, que pagó sus estudios mientras hacía medias a máquina». Recordó que se rebeló contra los malos tratos que sufrió, igual que lo hizo contra todas las injusticias. «Lo primero que hizo en su escuela fue derribar el muro que separaba a niños y niñas, un gesto sencillo pero cargado de sentido: igualdad y educación para mejorar la vida», apuntó la ministra, recordando a una mujer que fue «maestra, republicana y socialista».

Fusilada en 1936 por su ideología, Alegría señaló que las ideas de la maestra, periodista y pionera del feminismo «no murieron con ella» y siguen siendo una lección de igualdad, educación y compromiso con la democracia. Alegría estuvo acompañada por el alcalde de Fuendejalón, Javier Tolosa.

En otro momento de su intervención, la ministra defendió la importancia de las escuelas para que los pueblos sigan vivos: «Cuando hay niños en clase, hay familias que se quedan, y cuando se quedan las familias, el pueblo tiene futuro». También lamentó que algunos pretenden afrontar el problema de la despoblación con «discursos vacíos», cuando la apuesta debe ser por contar con servicios básicos, buena conexión a internet, empleo, cultura y escuelas que sigan abiertas.

El abandono en el medio rural

«Lo hemos visto este verano, el abandono es el peor enemigo del medio rural. Lo rural no puede ser nunca la parte olvidada del país. Lo rural es el corazón de España. Defender los pueblos es defendernos a todos, porque cuando un pueblo pierde vecinos, perdemos todos; cuando se cierran escuelas, centros de salud o servicios públicos en un pueblo, perdemos todos», añadió Alegría.

La ministra subrayó que la recuperación de la memoria de María Domínguez fue posible gracias al impulso del Gobierno de Aragón bajo el liderazgo de Javier Lambán y advertió de la gravedad de la derogación de la Ley de Memoria Democrática en la comunidad por parte de PP y Vox: «Borrar la memoria es como querer enterrar de nuevo a María Domínguez en el olvido».