PRIMERA EDICIÓN
Magallón Rock Festival, el 8 de noviembre
LA CRÓNICA
La música rock volverá a ser protagonista en Magallón con la llegada del Magallón Rock Festival 2025, un evento que promete llenar de ritmo, energía y espectáculo la localidad. La cita será el viernes 8 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Ujoma.
El festival contará con la participación de cuatro potentes formaciones: Linaje, Opius Dei, Koakzion y Seismo, que ofrecerán una noche inolvidable para todos los amantes del rock. Las entradas, con un precio de 15 euros (+gastos de gestión), ya están disponibles online a través del siguiente enlace entradium.com/es/events/magallon-rock. Además, próximamente se pondrán a la venta en el Ayuntamiento de Magallón y en diferentes puntos del municipio y la comarca, para facilitar su adquisición a todos los vecinos y visitantes.
Desde el Ayuntamiento destacan que el Magallón Rock Festival se ha consolidado como una de las citas culturales y musicales más esperadas del año, atrayendo tanto a vecinos como a público de otras localidades. El próximo 8 de noviembre, Magallón se llenará de guitarras, baterías y mucha energía rockera. Una cita que no te lo puedes perder.
