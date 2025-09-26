Magallón tendrá una nueva zona de juegos infantil

Los niños y niñas de Magallón están a punto de estrenar un espacio pensado para su diversión y desarrollo. El Parque de San Jorge contará muy pronto con una nueva zona de juegos infantil que destaca por su diseño moderno, seguro y con un guiño al mundo del deporte.

El Parque de San Jorge contará con una innovadora zona de juegos, financiada por la DPZ. | SERVICIO ESPECIAL

El área de juegos incluirá tres torres a distintas alturas, tres toboganes —uno de ellos con un espectacular diseño en espiral—, además de una red de cuerdas, una pasarela de anillas y un túnel de ruedas colgadas, todo ello instalado sobre un pavimento de caucho para garantizar la máxima seguridad de los más pequeños. Con una inversión de 38.326 euros, el proyecto está financiado por la Diputación de Zaragoza a través de las ayudas Agenda 2030 del año 2024.

Cámaras de videovigilancia

Pero esta no será la única mejora para el municipio. Con cargo a la misma convocatoria, en las próximas semanas se procederá a la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de Magallón. El objetivo: reforzar la seguridad ciudadana, proteger a las personas y sus bienes, identificar a posibles agresores en casos de violencia de género, agresiones o peleas, así como combatir los actos vandálicos que dañan el patrimonio público y privado.

Con estas iniciativas, Magallón sigue apostando por espacios más seguros, modernos y pensados para la convivencia de todos sus vecinos.