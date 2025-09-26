RENOVACIÓN URBANA
Magallón tendrá una nueva zona de juegos infantil
LA CRÓNICA
Los niños y niñas de Magallón están a punto de estrenar un espacio pensado para su diversión y desarrollo. El Parque de San Jorge contará muy pronto con una nueva zona de juegos infantil que destaca por su diseño moderno, seguro y con un guiño al mundo del deporte.
El área de juegos incluirá tres torres a distintas alturas, tres toboganes —uno de ellos con un espectacular diseño en espiral—, además de una red de cuerdas, una pasarela de anillas y un túnel de ruedas colgadas, todo ello instalado sobre un pavimento de caucho para garantizar la máxima seguridad de los más pequeños. Con una inversión de 38.326 euros, el proyecto está financiado por la Diputación de Zaragoza a través de las ayudas Agenda 2030 del año 2024.
Cámaras de videovigilancia
Pero esta no será la única mejora para el municipio. Con cargo a la misma convocatoria, en las próximas semanas se procederá a la instalación de cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de Magallón. El objetivo: reforzar la seguridad ciudadana, proteger a las personas y sus bienes, identificar a posibles agresores en casos de violencia de género, agresiones o peleas, así como combatir los actos vandálicos que dañan el patrimonio público y privado.
Con estas iniciativas, Magallón sigue apostando por espacios más seguros, modernos y pensados para la convivencia de todos sus vecinos.
- Cani ya está en planta tras sufrir un accidente cerebrovascular
- Obras en la estación Delicias de Zaragoza: la llegada de 200 trabajadores de Adif desde el Portillo obliga a reformar sus instalaciones
- Estas son las calles por las que pasará el desfile de Star Wars en Zaragoza: recorrido y horarios
- La crónica del Casademont Zaragoza-Zabiny Brno: ¡Remontada histórica y a la Euroliga! 82-59
- La victoria más emotiva de Mariona: 'Va por ti, papá
- Aragón pierde 29 empresas en ocho meses: la mayoría se mudan a Madrid y Barcelona
- Así serán las nuevas oficinas en la estación Delicias de Zaragoza: 4.500 metros cuadrados en desuso desde 2003
- Confirmados más detalles de Plaza Park: fecha de apertura, tiendas, restaurantes y hasta un nuevo acceso desde Zaragoza