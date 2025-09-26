FESTEJOS EN HONOR AL SANTO CRISTO DE LA COLUMNA
Mallén despide una de las mejores fiestas de los últimos tiempos
SARA AÑÓN PERAL*
Aunque han pasado ya algunos días, los malleneros y malleneras seguimos con el corazón lleno tras las inolvidables Fiestas en honor al Santo Cristo de la Columna, celebradas del 6 al 14 de septiembre. Son las fechas más esperadas del año, marcadas en rojo en nuestros calendarios, cuando todos aguardamos con entusiasmo la llegada de nuestro mejor día del año: vestirnos de blanco y negro y sacar a la calle esas carrozas y disfraces que tanto esfuerzo y dedicación nos han costado preparar.
Este 2025 hemos vivido unas de las mejores fiestas de los últimos tiempos. Gracias a vuestras ganas, a vuestra ilusión y a todos los momentos compartidos, Mallén ha vibrado de alegría en cada rincón. Han sido nueve días intensos, llenos de actividades festivas, culturales y lúdicas, con espectáculos, juegos, conciertos, teatros y diversión para todas las edades. Con nuestras Reinas de las Fiestas inaugurando cada acto y representando a Mallén con orgullo y distinción.
El ambiente se sentía en cada esquina: en el colorido desfile de carrozas, en el aroma de churros, tortas y buñuelos, las vallas abarrotadas para las vaquillas, en los juegos de peñas donde no solo los jugadores, sino todos los presentes, disfrutábamos y reíamos, en nuestros míticos vermuts, en los tardeos, y en las noches de música con grupos y orquestas que hicieron rebosar la plaza del Molino.
¡Malleneras y malleneros! Estas fiestas han sido un tiempo de reencuentros y abrazos, de calles repletas de música y luz, de compartir con quienes regresan, con quienes nos visitan y, sobre todo, con quienes hacen de Mallén un lugar único. La alegría, la hospitalidad y la unión que siempre nos caracterizan han vuelto a quedar patentes. Porque, como bien decimos, ¡Aquí nadie es forastero!
Mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible estas celebraciones: asociaciones, comercios, colectivos, empresas, bares, restaurantes y vecinos que, con su dedicación y esfuerzo, logran que nuestras fiestas brillen cada año.
Mallén se ha pintado de blanco y negro durante estos nueve días, pero ahora llega el momento de recoger vuestros uniformes y guardarlos bien porque os esperamos en 2026.
*Concejal de Festejos
