Mallén despide una de las mejores fiestas de los últimos tiempos

Aunque han pasado ya algunos días, los malleneros y malleneras seguimos con el corazón lleno tras las inolvidables Fiestas en honor al Santo Cristo de la Columna, celebradas del 6 al 14 de septiembre. Son las fechas más esperadas del año, marcadas en rojo en nuestros calendarios, cuando todos aguardamos con entusiasmo la llegada de nuestro mejor día del año: vestirnos de blanco y negro y sacar a la calle esas carrozas y disfraces que tanto esfuerzo y dedicación nos han costado preparar.

Autoridades y reinas en el día del Santo Cristo.

Este 2025 hemos vivido unas de las mejores fiestas de los últimos tiempos. Gracias a vuestras ganas, a vuestra ilusión y a todos los momentos compartidos, Mallén ha vibrado de alegría en cada rincón. Han sido nueve días intensos, llenos de actividades festivas, culturales y lúdicas, con espectáculos, juegos, conciertos, teatros y diversión para todas las edades. Con nuestras Reinas de las Fiestas inaugurando cada acto y representando a Mallén con orgullo y distinción.

Las Reinas de Fiestas en la ofrenda.

El ambiente se sentía en cada esquina: en el colorido desfile de carrozas, en el aroma de churros, tortas y buñuelos, las vallas abarrotadas para las vaquillas, en los juegos de peñas donde no solo los jugadores, sino todos los presentes, disfrutábamos y reíamos, en nuestros míticos vermuts, en los tardeos, y en las noches de música con grupos y orquestas que hicieron rebosar la plaza del Molino.

Miembros de la nueva junta de Interpeñas.

¡Malleneras y malleneros! Estas fiestas han sido un tiempo de reencuentros y abrazos, de calles repletas de música y luz, de compartir con quienes regresan, con quienes nos visitan y, sobre todo, con quienes hacen de Mallén un lugar único. La alegría, la hospitalidad y la unión que siempre nos caracterizan han vuelto a quedar patentes. Porque, como bien decimos, ¡Aquí nadie es forastero!

Mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible estas celebraciones: asociaciones, comercios, colectivos, empresas, bares, restaurantes y vecinos que, con su dedicación y esfuerzo, logran que nuestras fiestas brillen cada año.

Mallén se ha pintado de blanco y negro durante estos nueve días, pero ahora llega el momento de recoger vuestros uniformes y guardarlos bien porque os esperamos en 2026.

*Concejal de Festejos