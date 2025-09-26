Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTEJOS EN HONOR AL SANTO CRISTO DE LA COLUMNA

Mallén despide una de las mejores fiestas de los últimos tiempos

Concierto de Línea Rock Band. | SERVICIO ESPECIAL

SARA AÑÓN PERAL*

MALLÉN

Aunque han pasado ya algunos días, los malleneros y malleneras seguimos con el corazón lleno tras las inolvidables Fiestas en honor al Santo Cristo de la Columna, celebradas del 6 al 14 de septiembre. Son las fechas más esperadas del año, marcadas en rojo en nuestros calendarios, cuando todos aguardamos con entusiasmo la llegada de nuestro mejor día del año: vestirnos de blanco y negro y sacar a la calle esas carrozas y disfraces que tanto esfuerzo y dedicación nos han costado preparar.

Autoridades y reinas en el día del Santo Cristo.

Este 2025 hemos vivido unas de las mejores fiestas de los últimos tiempos. Gracias a vuestras ganas, a vuestra ilusión y a todos los momentos compartidos, Mallén ha vibrado de alegría en cada rincón. Han sido nueve días intensos, llenos de actividades festivas, culturales y lúdicas, con espectáculos, juegos, conciertos, teatros y diversión para todas las edades. Con nuestras Reinas de las Fiestas inaugurando cada acto y representando a Mallén con orgullo y distinción.

Las Reinas de Fiestas en la ofrenda.

El ambiente se sentía en cada esquina: en el colorido desfile de carrozas, en el aroma de churros, tortas y buñuelos, las vallas abarrotadas para las vaquillas, en los juegos de peñas donde no solo los jugadores, sino todos los presentes, disfrutábamos y reíamos, en nuestros míticos vermuts, en los tardeos, y en las noches de música con grupos y orquestas que hicieron rebosar la plaza del Molino.

Miembros de la nueva junta de Interpeñas.

¡Malleneras y malleneros! Estas fiestas han sido un tiempo de reencuentros y abrazos, de calles repletas de música y luz, de compartir con quienes regresan, con quienes nos visitan y, sobre todo, con quienes hacen de Mallén un lugar único. La alegría, la hospitalidad y la unión que siempre nos caracterizan han vuelto a quedar patentes. Porque, como bien decimos, ¡Aquí nadie es forastero!

Mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible estas celebraciones: asociaciones, comercios, colectivos, empresas, bares, restaurantes y vecinos que, con su dedicación y esfuerzo, logran que nuestras fiestas brillen cada año.

Mallén se ha pintado de blanco y negro durante estos nueve días, pero ahora llega el momento de recoger vuestros uniformes y guardarlos bien porque os esperamos en 2026.

*Concejal de Festejos

