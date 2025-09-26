RENOVACIÓN DE CALLES
Mallén recibe 750.000 euros del Plan +Provincia
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Mallén recibirá 750.000 euros para la ejecución de tres obras que se incluyen en el nuevo Plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza y que se iniciarán a finales de este año.
Por un lado, el consistorio ha decidido continuar con la renovación de calles en peor estado del municipio para mejorar la red de abastecimiento y saneamiento, así como el pavimento y las aceras. Las calles que se ejecutarán serán La Vega, cuyo coste según proyecto será de 256.877 euros, y Trascastillos desde el cruce con calle Delicias, con un importe según proyecto de 333.816 euros.
La tercera actuación incluida en el Plan +Provincia será el asfaltado de aparcamiento de camiones junto a los locales de peñas del centro de ocio, cuya inversión ascenderá a 171.524 euros.
