El municipio cuida de los más pequeños y mayores

El verano en Novillas ha estado marcado por la actividad y la convivencia. Durante los meses de julio y agosto se celebraron las colonias de verano, gracias al apoyo de la Comarca del Campo de Borja (julio) y la Diputación de Zaragoza (agosto). En total participaron 18 niños en julio y 15 en agosto, que disfrutaron de juegos, talleres y actividades educativas pensadas para llenar sus vacaciones de experiencias positivas a cargo de las profesoras Carla Sofin y Sandra Ibañez. Estas colonias han supuesto, además, una ayuda importante para las familias del municipio, facilitando la conciliación laboral y familiar en los meses estivales.

Con la llegada de septiembre, ha sido el turno de los mayores, que han iniciado el taller de memoria a cargo de la empresa Activa. Una propuesta orientada a estimular las capacidades cognitivas, favorecer la participación activa y fortalecer el bienestar emocional de nuestros vecinos de más edad y que desde hace años cuenta con gran aceptación en el municipio.

Así, Novillas continúa trabajando en el fomento de un tejido social cohesionado y equilibrado, en el que se cuida tanto de los más pequeños como de los mayores, reforzando los lazos comunitarios que hacen de nuestro pueblo un lugar vivo y solidario.