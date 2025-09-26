Noa Pérez Vela, del CRA Las Viñas, mención especial

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza entregó el jueves 18 de septiembre los premios de la séptima edición del concurso de relatos y vídeos Qué bello es vivir... en mi pueblo. Los galardones se entregaron en un acto celebrado en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza al que asistieron más de un centenar de personas entre premiados, familiares y diputados de la institución provincial.

El objetivo del concurso es dar visibilidad al medio rural y sus potencialidades a través de la sensibilidad de dos colectivos: niños y jóvenes y personas con discapacidad intelectual. En esta edición se presentaron un total de 66 trabajos, una cifra récord desde que este concurso se viene convocando. Entre los galardones, Laura, Rebeca y su nave, de Noa Pérez Vela, del CRA Las Viñas (Fuendejalón) recibieron una mención especial en relato infantil (8-12 años).

El acto de entrega de estos premios estuvo presidido por el diputado delegado de Despoblación de la Diputación de Zaragoza, Eduardo Arilla, que estuvo acompañado por el director de la Cátedra, Vicente Pinilla. En total se entregaron cinco premios y cinco menciones de las dos modalidades: relato y vídeo.

Los premios y las categorías

Los premios consistieron en sendos trofeos así como cuantías económicas entre los 250 y los 500 euros dependiendo de la categoría y que se destinarán a la adquisición de libros, material escolar o lúdico para los centros a los que pertenecen los participantes o en actividades y usos culturales de sus miembros, siempre cumpliendo los requisitos formales que se les indique en su facturación. En todos los premios se incluye un trofeo original para los autores.

Se entregaron premios a los ganadores y un premio especial para los relatos infantiles (8-12 años), relato juvenil (13-18 años), relatos de personas con discapacidad intelectual, video infantil y juvenil (8-18 años) y videos de personas con discapacidad intelectual.