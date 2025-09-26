Organalia Mundi se hace un hueco en el corazón de los ainzoneros

Organalia Mundi quiere hacerse un hueco entre los festivales de verano de nuestros pueblos y, por segundo año consecutivo, los vecinos de Ainzón pudieron disfrutar de recitales de calidad en torno al instrumento rey, el órgano. Pero no solo es música lo que ofrecieron estas jornadas. También a través de estas se pudo conocer, para saber valorar y cuidar, el rico patrimonio histórico que tiene la localidad.

Hubo conciertos acústicos y vino a la fresca. |

Los días 29 y 30 de agosto fueron los días elegidos para esta edición estructurada en tres bloques: patrimonio, órgano y música joven & vino. Este año, la sección de Patrimonio tuvo dos puntos clave: la explicación sobre la limpieza y restauración del retablo del altar mayor y la visita a la torre de la iglesia con exposición de los últimos trabajos que se hicieron en los años 90.

Exposición sobre las obras realizadas en la torre de la iglesia. | SERVICIO ESPECIAL

Durante este verano se ha llevado a cabo la limpieza y restauración de alguna de las imágenes del retablo barroco dedicado a la Virgen de Piedad. Fue el restaurador Jesús Iturbide Elizondo quien acometió los trabajos y nos explicó de forma magistral como se elabora un retablo, las técnicas de limpieza y restauración seguidas en este en concreto y finalmente la forma de cuidarlo para evitar su deterioro. Fue una charla muy interesante en la que nos abrieron los ojos ante las joyas que los ainzoneros poseen en su entorno y que tan poco se valoran.

Vecinos y visitantes siguieron muy atentos los recitales. | SERVICIO ESPECIAL

La subida a la torre de la iglesia vino acompañada por una explicación y una exposición de los trabajos realizados por el arquitecto Miguel Ángel Bordejé hecha por Ignacio Navarro. Fueron muchas las personas que disfrutaron por primera vez de las vistas desde el campanario, pudieron tocar las campanas y conocer a través de un código QR los toques que se hacían en el siglo pasado.

El órgano histórico de Ainzón, eje protagonista. | SERVICIO ESPECIAL

Los conciertos de órgano, el epicentro del festival, acercaron a los asistentes a una música poco acostumbrados a escuchar pero que va calando en el público que abarrotó cada día el templo. Una pantalla mostró la destreza y agilidad de las manos del organista, además de la técnica del cambio de registros y de sonoridad de cada pasaje y cada obra.

El primer día fueron los jóvenes concertistas Miguel Ángel Temprano al órgano y Samuel López a la flauta travesera quienes emocionaron a los asistentes con un repertorio variado y una elegante interpretación. Al día siguiente, la concertista zaragozana Esther Ciudad acercó la música de los siglos XVI al XVIII con la maestría y exquisitez que le caracterizan. Ambos conciertos fueron muy aplaudidos por los numerosos asistentes que los disfrutaron.

Si estamos en tierra de garnachas, qué mejor que terminar cada jornada con una copa de vino a la fresca, acompañados por jóvenes músicos de la zona que aportaronotros ritmos y músicas. El primer día tuvo lugar la original propuesta de batería, marimba y clarinete (Aitor, Hugo y Héctor) y la segunda jornada el rock de Eli Lovis, en el marco incomparable del pórtico de la iglesia, mientras los asistentes brindábamos por una tercera edición de Organalia Mundi.