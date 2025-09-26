Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pozuelo de Aragón exhibe sus encantos

, | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

POZUELO DE ARAGÓN

Pozuelo de Aragón cuenta con tres nuevos murales que hacen alusión a dos rincones del municipio y a una tradición. Hay un mural dedicado al géiser y está situado en la carretera de Borja a la altura del cruce de Fuendejalón, sirviendo como indicación para todo aquel que desee visitar esta fuente termal. En otro se ha dibujado el Barranco el Bayo y se encuentra en la misma carretera. Y el tercer mural está dedicado a la hoguera de San Antón y está ubicado en la plaza del pabellón donde tiene lugar esta fiesta cada 16 de enero.

Los tres murales han sido realizados por Eduardo Tobajas Díaz, de Vida Mural. Forman parte de un proyecto que lleva a cabo el ayuntamiento para poner en valor los lugares y las tradiciones del pueblo en paredes de la localidad que están en desuso o que por su situación permiten darles el protagonismo que se merecen. Los murales alusivos al géiser, al barranco y a la hoguera de San Antón se añaden a otros nueve murales que ya se pueden encontrar en el municipio. Está previsto que muy pronto se incorporen a estas obras otras creaciones artísticas a las fachadas y calles de Pozuelo de Aragón.

