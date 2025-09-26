Pozuelo de Aragón cuenta con tres nuevos murales que hacen alusión a dos rincones del municipio y a una tradición. Hay un mural dedicado al géiser y está situado en la carretera de Borja a la altura del cruce de Fuendejalón, sirviendo como indicación para todo aquel que desee visitar esta fuente termal. En otro se ha dibujado el Barranco el Bayo y se encuentra en la misma carretera. Y el tercer mural está dedicado a la hoguera de San Antón y está ubicado en la plaza del pabellón donde tiene lugar esta fiesta cada 16 de enero.

Pozuelo de Aragón exhibe sus encantos | SERVICIO ESPECIAL

Los tres murales han sido realizados por Eduardo Tobajas Díaz, de Vida Mural. Forman parte de un proyecto que lleva a cabo el ayuntamiento para poner en valor los lugares y las tradiciones del pueblo en paredes de la localidad que están en desuso o que por su situación permiten darles el protagonismo que se merecen. Los murales alusivos al géiser, al barranco y a la hoguera de San Antón se añaden a otros nueve murales que ya se pueden encontrar en el municipio. Está previsto que muy pronto se incorporen a estas obras otras creaciones artísticas a las fachadas y calles de Pozuelo de Aragón.