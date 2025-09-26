El ‘Reto Rural Digital’ impulsa la capacitación digital

Del 1 al 3 de septiembre se desarrolló en Mallén el último taller del proyeto Reto Rural Digital enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Se trata de un proyecto que impulsa la capacitación digital en zonas rurales.

Con el objetivo principal de reducir la brecha digital y fomentar la inclusión tecnológica en las comunidades rurales, esta actividad ayuda a colectivos prioritarios como personas mayores, mujeres, jóvenes y personas desempleadas. A través de programas formativos diseñados específicamente para este propósito, se busca dotar a los participantes de competencias digitales básicas que les permitan desenvolverse con confianza en el entorno digital. Los participantes lo hicieron de la mano de Miguel Suárez de la Fundación Piquer.

De forma paralela, Pilar Artiach, también de la fundación Piquer, impartió el taller para un grupo de jóvenes de entre 10 y 16 años, que aprendieron apps de presentaciones, gestión de archivos y galeria, búsqueda de información, Inteligencia artificial, ciberseguridad, entre otras aplicaciones y herramientas que seguro les sirven en su día día y en su desempeño escolar. Esta formación gratuita también se enmarcó dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Desde el Ayuntamiento de Mallén continuamos apostando por esta formación y extendemos el programa los lunes , desde el 15 de septiembre y hasta diciembre, esta vez dirigido a jóvenes entre 9 y 14 años, que tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos digitales de una forma lúdica y gratuita», indican.